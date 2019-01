Ross: USA og Kina er milevis unna enighet om handel

utenriks

En høytstående kinesisk delegasjon er ventet til Washington i neste uke, for en ny runde med samtaler i et forsøk på å løse handelskrigen mellom de to land innen fristen 1. mars som de har gitt seg selv.

Dersom forhandlingene ikke fører fram, kommer USAs toll på kinesisk import til å stige kraftig, noe Kina har varslet at de vil svare på.

– Det er gjort mye forberedende arbeid, men vi er milevis unna en løsning, og det bør ikke komme som en overraskelse på noen, sier USAs handelsminister Wilbur Ross til CNBC.

Ross mener likevel at det er «en rimelig sjanse» for å oppnå enighet, men understreker at det gjenstår mye arbeid før en avtale kan være på plass.

– Jeg tror Kina ønsker å inngå en avtale. Jeg tror vi ønsker en avtale, men det må være en avtale begge sider kan leve med, sier han.

