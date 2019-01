Ross anbefaler forbrukslån framfor suppekjøkken

utenriks

Trump-administrasjonens nedstengning av offentlig sektor har ført til at 800.000 statsansatte ikke har fått lønn på over en måned, selv om mange av dem fortsatt tvinges til å gå på jobb.

For mange er følgene dramatiske og stadig flere oppsøker suppekjøkken for å stille sulten. Det har mangemilliardæren Wilbur Ross liten forståelse for.

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar opp lån i stedet, sier han i et intervju med CNBC.

Ross viser til at de det gjelder før eller siden vil få etterbetalt lønn, og han mener at de derfor kan ta opp lån med det som sikkerhet.

Ross er selv god for minst 6 milliarder kroner og medgir at det selvsagt vil påløpe renter for dem som tvinges til å ta opp slike forbrukslån.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener uttalelsen fra Ross føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser fra Trump-administrasjonen.

– De forstår ganske enkelt ikke hva det innebærer å måtte leve fra lønnsslipp til lønnsslipp, sier hun.

Trump har stanset pengeoverføringene til offentlig sektor i et forsøk på å tvinge Kongressen til å bevilge nærmere 50 milliarder kroner til bygging av en grensemur mot Mexico, noe Demokratene nekter å gå med på.

