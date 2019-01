Berlin gjør kvinnedagen til offisiell fridag

utenriks

Forslaget ble vedtatt av et flertall av Berlins delstatsforsamling torsdag, og hovedstadsregionen ble med det den første av Tysklands 16 delstater til å markere kvinnedagen på denne måten. Vedtaket trer i kraft allerede i år.

Berlins delstatsforsamling vedtok også at 8. mai 2020 skal være en offisiell fridag for å markere 75-årsdagen for naziregimets ubetingede kapitulasjon i 1945. Den fridagen vil kun gjelde akkurat det året.

Politikerne i den regjerende trepartikoalisjonen i Berlin, som består av SPD, Die Linke og De grønne, hyllet kvinnedagsvedtaket som et tegn på framgang i kampen for likestilling. Opposisjonen var på sin side kritisk.

Berlins departement for industri og handel anslår at innføringen av fridagen vil redusere byens produktivitet med 0,3 prosent.

(©NTB)