Trump gjenåpner offentlig sektor, uten løfte om penger til Mexico-mur

Trump kunngjorde dette på plenen utenfor Det hvite hus fredag, få timer etter at det kom meldinger om store problemer i flytrafikken i USA.

Kort etter vedtok først Senatet og deretter Representantenes hus enstemmig et midlertidig budsjett som avslutter nedstengningen. Det var ventet at Trump ville signere avtalen senere fredag.

Flygeledere som ikke har fått lønn på flere uker, begynte å sykmelde seg, noe som blant annet førte til at New York-flyplassen LaGuardia ble stengt.

Trump har gang på gang slått fast at han ikke ville gi etter i budsjettstriden med Demokratene, noe han til slutt likevel måtte gjøre.

Den midlertidige avtalen innebærer at rundt 800.000 statsansatte som ikke har fått lønn siden 22. desember, vil få etterbetalt det de har til gode.

Lovpriser Israels mur

Avtalen innebærer ikke at Trump får de 50 milliarder kronene han krever for å bygge den omstridte muren langs grensa til Mexico.

– Men representanter for begge partier skal nå sette seg ned og forhandle om styrket grensekontroll, sa Trump, som holdt en lang tale om murens fortrinn.

– Murer virker. Israel bygde en mur, den har vært over 99,9 prosent effektiv. Det vil ikke være noe annerledes hos oss, sa Trump, som fortsatt håper å overtale Demokratene til bevilge pengene han krever.

Den internasjonale domstolen i Haag har for øvrig slått fast at muren Israel har bygd inne på Vestbredden, er ulovlig og må rives.

Truer med ny nedstengning

Dersom Trump ikke får pengene til grensemur, truer han med å stenge ned offentlig sektor på nytt.

– Jeg forventer at både demokrater og republikanere i løpet av de neste 21 dagene vil legge godviljen til. Vi har ikke noe annet valg enn å bygge en mektig mur eller stålbarriere, sa han, og hevdet at dette er tvingende nødvendig for å holde bestialske voldsmenn, narkotikasmuglere og andre kriminelle ute fra USA.

– Dersom vi ikke får en god avtale med Kongressen, kommer regjeringen enten til å stenge ned igjen 15. februar, eller så kommer jeg til å bruke min grunnlovsfestede makt til å håndtere krisen, sa Trump.

Trump har gjentatte ganger de siste ukene antydet at han om nødvendig vil erklære unntakstilstand langs Mexico-grensa for på den måten å kunne omgå Kongressen.

Mister oppslutning

Nedstengningen av offentlig sektor har tært kraftig på Trumps popularitet, viser en meningsmåling utført for ABC News.

53 prosent av de spurte i målingen gir Trump skylden for nedstengningen, og 60 prosent er misfornøyd med presidentens innsats for å løse budsjettstriden.

37 prosent av de spurte mener nå at Trump gjør en generelt god jobb som president, mot 41 prosent i oktober. Blant kvinner er det bare 27 prosent som mener at Trump er en god president, viser målingen.

