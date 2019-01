Demonstranter bygger liksom-grensepost på grensa til Nord-Irland

utenriks

Demonstrantene samlet seg ved Newry i Nord-Irland for å protestere mot risikoen for en hard brexit som kan føre til at det igjen blir en hard grense med pass- og tollkontroll.

Noen av demonstrantene kledde seg ut som soldater og tollere for å illustrere hvordan en hard grense ville se ut.

– Det er vi som vil lide for feilene de gjør i Westminster. Vi vil ikke godta denne grensa, og vi krever at London løser problemet de har skapt, sier en av demonstrantene, ifølge Press Association.

Verken Irland eller Storbritannia ønsker en hard grense, men EU sier at det trolig blir uunngåelig om Storbritannia forlater EU uten en avtale.

Den nåværende åpne grensa er et resultat av Langfredagsavtalen som satte punktum for tre tiår med konflikt i Nord-Irland. Det er frykt for at konflikten kan blusse opp igjen om grensa stenges.

