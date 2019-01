Hus kollapset etter eksplosjon i Haag

utenriks

Nødetatene har rykket ut til stedet, og en redningsaksjon er i gang.

Redningsmannskapene mistenker at det kan ha vært en gasseksplosjon, melder nyhetsnettstedet District8.

Avisa De Telegraaf skriver at det er fare for at en annen del av bygningen også kan kollapse, og at beboere i nærliggende hus blir evakuert.

De Telegraaf har snakket med en mann som arbeidet i en kafé like ved. Han sier bakken begynte å riste og at han «så røyk over alt».

Han sier også at han så en frisør som jobber i området løpe bort og dra en kvinne ut av ruinene etter eksplosjonen.

Mediet Regio 15, som dekker branner, ulykker og kriminalitet i regionen, skriver på Twitter at redningsmannskapene har reddet ut to personer fra ruinene. De får begge medisinsk hjelp.

