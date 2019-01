Nedstengningen kostet USA 6 milliarder dollar

utenriks

Kostnaden av den meningsløse nedstengningen er trolig mye verre enn det som hittil er beregnet, sier S&P.

De har foreløpig kommet til at den har kostet amerikansk økonomi 300 millioner dollar mer enn de 5,7 milliardene som president Donald Trump krevde til en mur mot Mexico.

800.000 statsansatte gikk glipp av to lønninger i den måneden halvparten av dem måtte jobbe og halvparten var permittert. De får imidlertid lønna etterbetalt senere.

Trump måtte gi seg fredag og avslutte den 35 dager lange nedstengningen da han signerte en avtale om å åpne statsapparatet i tre uker, uten å få pengene han krevde til muren han hadde lovet sin tilhengere at Mexico skulle betale.

Redde ansikt

Trump omtalte lørdag nederlaget som en seier da han lovte at forhandlingene de neste tre ukene skal ende med at han får pengene til muren likevel,

– Det blir ikke lett. Men argumentene for nasjonal sikkerhet er blitt mye bedre på grunn av det som skjer ved grensa, og gjennom dialog. Vi skal bygge muren, lovte han.

Men lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, står fast på at det ikke blir penger til noen mur, og selv Trumps mest lojale støttespillere innrømmer at avtalen var en seier for demokratene.

– Patetisk pingle

Mange av Trumps mest høyreradikale støttespillere er dypt skuffet over at Trump ga seg, og kaller ham både patetisk og en pingle. Den konservative kommentatoren Ann Coulter kaller ham den største pysen som har sittet i Det hvite hus noensinne.

Men andre håper det bare var en midlertidig retrett og framholder at budsjettet han til slutt signerer, må inkludere pengene til muren.

Trump selv nekter for at han har gitt opp, forsvarer seg med at om han ikke får en avtale med demokratene som inneholder pengene, vil han stenge ned statsapparatet igjen fra 15. februar eller innføre unntakstilstand for å håndtere det han kaller en humanitær krise på grensa.

Frykter ny nedstengning

Nettopp det at Trump truer med en ny nedstengning, gjør at statsansatte som nå kan gå tilbake til arbeidet, ikke er altfor optimistiske.

– Man kan bare være sånn passelig fornøyd fordi man bare må vite at det kan skje igjen, sier Rachel Malcom, som er gift med en mann som arbeider i kystvakten i Rhode Island.

Hun sier at de i første omgang må få betalt utestående regninger, men at hun ikke vil bruke mer penger enn nødvendig fordi kystvakten kan bli stengt ned igjen.

Gjenåpner

Mange kontorer hadde lørdag fortsatt kunngjøringer på nettstedene sine om at de fortsatt er stengt. Men mange nasjonalparker, fra Jomfruøyene til Minnesota, var raskt ute med å åpne for publikum.

Flyplassene i New York opererte nesten som normalt igjen lørdag, dagen etter at det var timelange forsinkelser på grunn av sykmeldte flygeledere.

De store museene i Washington og byens populære zoologiske hage åpner først tirsdag etter at personalet har sjekket alle audiovisuelle og interaktive utstillinger. Kafeene vil også åpne, men muligens med et mer begrenset tilbud de første dagene.

(©NTB)