EU sier nei til reforhandling

utenriks

Underhuset i London vedtok tirsdag kveld et krav om at utmeldingsavtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa – avtalens såkalte backstop for Nord-Irland – må endres før de folkevalgte kan godkjenne avtalen.

Det kommer ikke på tale, lyder svaret fra EU.

– Utmeldingsavtalen er og blir det beste og eneste som kan sikre at Storbritannia går ut av EU på en velordnet måte. Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikke åpen for reforhandling, sier Preben Aamann, som er talsmann for EUs president Donald Tusk.

Aamann legger til at dette ble ettertrykkelig fastslått av stats- og regjeringssjefene allerede på EUs forrige toppmøte i desember.

NTB får opplyst at Aamanns uttalelse er EUs offisielle reaksjon på tirsdagens avstemning, og at uttalelsen er forankret hos samtlige medlemsland.

EU ønsker derimot velkommen Underhusets vedtak om at en skilsmisse uten avtale må unngås.

– Vi ber nå den britiske regjeringen innstendig om å avklare neste skritt så snart som mulig, sier Aamann.