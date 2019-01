Trump taler om rikets tilstand neste uke

utenriks

Talen holdes normalt i slutten av januar, men ble utsatt i år på grunn av budsjettkonflikten mellom de to kamrene i Kongressen og presidenten. Det er Kongressen som tar imot presidentens rapport, og lederen i Representantens hus, demokraten Nancy Pelosi, gjorde det klart at Trump ikke var velkommen som taler så lenge statsapparatet var delvis nedstengt.

En midlertidig finansiering og gjenåpning av offentlig sektor ble godkjent fredag, men talen til Kongressen, som opprinnelig skulle vært holdt tirsdag, ble utsatt. Trump kommer i stedet til nasjonalforsamlingen 5. februar, melder New York Times. Det er en uke på etterskudd og ti dager før partene må få på plass en ny budsjettavtale for å hindre at konflikten igjen tilspisses. Trump har varslet at det kan bli aktuelt å delvis stenge statsapparatet igjen dersom demokratene i Kongressen ikke bevilger 5,7 milliarder dollar til å bygge en grensemur mot Mexico.

Den delvise nedstengningen av offentlig sektor varte i 35 dager og var den lengste i USAs historie. 800.000 statsansatte gikk glipp av to lønninger i den måneden, halvparten av dem måtte jobbe uten lønn og halvparten var permittert. De får imidlertid lønnen etterbetalt.

