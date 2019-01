Første pavebesøk i Arabia

utenriks

Den historiske reisen blir et nytt ledd i Frans' forsøk på å bygge bro mellom kristendom og islam.

– Jeg er glad for at jeg i deres kjære land kan skrive et nytt kapittel om forholdet mellom religioner, sier paven i en video offentliggjort i forkant av besøket.

Forholdet til islam er høyt prioritert av den argentinske paven, som tidligere har besøkt flere andre muslimske land. I 2014 var han både i Jordan, Tyrkia og på den okkuperte palestinske Vestbredden.

Han dro i 2017 også til Egypt, hvor han besøkte al-Azhar-universitetet – regnet som verdens fremste sunnimuslimske lærested.

I De forente arabiske emirater skal han blant annet besøke en katolsk kirke i Dubai. Kirken brukes i stor grad av utenlandske arbeidere fra asiatiske land – en gruppe som ofte må jobbe under svært tøffe kår i Emiratene.

Selv om kristne i Emiratene får lov til å dyrke sin religion, er misjon strengt forbudt. Muslimer som forsøker å bytte religion, kan i ytterste konsekvens straffes med døden.

