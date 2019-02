Amnesty: Minst 60 drept av Boko Haram i Nigeria

utenriks

Angrepet fant sted i byen Rann mandag denne uken og er et av de blodigste i jihadistgruppas langvarige kamp for løsrivelse av regionen.

– Dette angrepet på sivile som allerede var fordrevet fra sine hjem, framstår som en krigsforbrytelse, og de skyldige må stilles for retten, sier menneskerettsgruppas leder i Nigeria, Osai Ojigho, fredag.

Øyenvitner forteller at soldater fra den nigerianske hæren som var utplassert i byen for å sikre lokalbefolkningen, flyktet fra sine stillinger da jihadistene kom. Det viser at myndighetene ikke er i stand til å forsvare sivilbefolkningen.

Over 27.000 mennesker er drept siden Boko Haram trappet opp sine angrep i 2009. Gruppa har sverget troskap til IS.

