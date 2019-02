Cory Booker stiller som presidentkandidat i USA

utenriks

Booker kom med kunngjøringen fredag i en video på internett.

– Jeg har tro på at vi kan bygge et land hvor ingen blir glemt og ingen blir hengende etter. Et land hvor foreldre har råd til mat på bordet og hvor det finnes godt betalte jobber, sier 49-åringen fra New Jersey i videoen.

Booker trer inn i det som ser ut til å bli et folksomt primærvalg foran det amerikanske presidentvalget høsten 2020. Fra før av har de tre demokratene Elizabeth Warren, Kamala Harris og Kirsten Gillibrand kunngjort at de ønsker å stille som partiets presidentkandidat.

Det spekuleres også på om senator Bernie Sanders og tidligere visepresident Joe Biden også vil stille til valg.

(©NTB)