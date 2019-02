Mange omkom da hus kollapset i Aleppo

utenriks

En seks år gammel gutt ble reddet ut i live fra ruinene, men han var den eneste overlevende.

Bydelen Salaheddin, der den fem etasjer høye boligblokken sto, var tidligere under krigen i Syria opprørskontrollert.

I desember 2016 ble Salaheddin utsatt for et voldsomt bombardement da syriske regjeringsstyrker med støtte fra russiske jagerfly angrep opprørerne og tok kontroll over byen.

Store deler av Aleppo ble bombet i stykker, og boligmangelen er prekær. Det tvinger mange innbyggere til å flytte inn i utbombede bygninger.

(©NTB)