Colombia: – Leder for FARC-utbrytere drept

utenriks

Ni andre geriljamedlemmer skal være drept og flere tatt til fange, melder Reuters.

– I en godt gjennomført operasjon er forbryteren kjent som Rodrigo Cadete, en av de mest fryktede terrorskikkelsene i landet, nøytralisert, sa president Duque under et arrangement i byen Manizales lørdag.

Cadete var psevdonymet til en av lederne for utbrytere som nektet å bli med på demobiliseringen og avvæpningen etter at FARC-geriljaen inngikk en fredsavtale med regjeringen i 2016. Forsvarsminister Guillermo Botero sa i Manizales at Cadete hadde samlet utbryterne for å danne en ny gruppe. Det anslås at utbryterne utgjør rundt 1.800 personer fordelt på omtrent 30 grupper.

Rundt 13.000 FARC-medlemmer, inkludert 6.000 geriljakrigere, ble demobilisert i forbindelse med fredsavtalen som gjorde slutt på et halvt århundre med væpnet kamp der rundt en kvart million mennesker ble drept. Gruppen er nå et politisk parti og er garantert ti plasser i nasjonalforsamlingen fram til 2026.

(©NTB)