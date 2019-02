FN advarer partene i Jemen: – Våpenhvilen er skjør

utenriks

Den saudiskstøttede regjeringen og den Iran-støttede Houthi-militsen har anklaget hverandre for flere brudd på våpenhvilen siden den trådte i kraft 18. desember. I tillegg har frister for fangeutveksling ikke blitt overholdt, noe som har skapt frykt for at den hardt tilkjempede enigheten fra fredssamtalene i Sverige er i ferd med å slå sprekker.

Den pensjonerte nederlandske generalen Patrick Cammaert har fått ansvaret for FN-gruppen som overvåker våpenhvilen i Jemen. Søndag møtte han representanter fra begge sider i konflikten om bord i et FN-eid skip som lå ankret opp i Rødehavet utenfor Hodeida.

Hensikten med møtene var å ta opp problemene med å implementere Sverige-enigheten fra desember i fjor, der det ble tatt til orde for våpenhvile i Hodeida, uttrekking av styrker fra havnebyen, og åpning av humanitære korridorer.

Konstruktive

I en uttalelse skriver FN at møtene var «høflige og konstruktive», og at samtalene fortsetter mandag.

– Cammaert advarte partene om våpenhvilens skjørhet, og ba dem instruere sine kommandører på bakken om å avstå fra ytterligere brudd som kan sette Stockholm-enigheten og den bredere fredsprosessen i Jemen i fare, skriver de videre.

Det heter også at både den jemenittiske regjeringen og Houthi-opprørerne «gjentok sin vilje til å implementere Hodeida-aspektene ved Stockholm-enigheten».

Mer konkret ble partene enige om å jobbe mot en løsning for å sikre hjelpearbeider tilgang til matvarehusene Red Sea Mills i den jemenittiske havnebyen, som er innfartsåre for mesteparten av Jemens import og humanitære hjelp.

Årsaken til at møtet fant sted på en båt, var at opprørerne ikke var villige til å holde samtalene på regjeringskontrollert område, opplyser en ikke navngitt kilde til AFP.

Blodig krig

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Over 10.000 mennesker er drept, og over 50.000 er såret siden 2015.

Sivile utgjør flertallet av ofrene, og dessuten har krigføringen ført til at millioner er på sultens rand. Mange av disse er avhengige av nødhjelp som kommer inn via Hodeida.

I en uttalelse til FNs sikkerhetsråd signert av Saudi-Arabia, Emiratene og den jemenittiske regjeringen ble Houthi-opprørerne torsdag anklaget for å ha brutt våpenhvilen i havnebyen 970 ganger siden den trådte i kraft.

Søndag døde den jemenittiske generalmajoren Saleh al-Zadani av skader han ble påført av et droneangrep Houthi-opprørerne gjennomførte under en militærparade forrige måned, ifølge Jemens informasjonsminister.

Houthi-opprørerne har på sin side anklaget regjeringsstyrkene for også å ha brutt våpenhvilen en rekke ganger.

