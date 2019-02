utenriks

Det opplyser Bolsonaros kontor. 63-åringen ble operert for en uke siden, som ledd i oppfølgingen etter at han ble knivstukket og alvorlig skadd under et valgkamparrangement i september.

Presidenten har pådratt seg en infeksjon og behandles med antibiotika, opplyser Bolsonaros leger.

