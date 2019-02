Spektakulært Hollywood-aktig bankinnbrudd i Belgia

utenriks

BNP Paribas' hvelv i Antwerpens berømte diamantdistrikt var fortsatt stengt da politiet rykket ut for å sjekke hvorfor alarmen var blitt utløst søndag. Men det var ingen falsk alarm. Etter å ha åpnet opp hvelvet, fant politiet rundt 30 tomme bankbokser, et hull i gulvet, og en tunnel som gikk ned til kloakksystemet.

Mandag hadde politiet verken klart å slå fast omfanget på verdiene som ble stjålet eller hvor mange som deltok i tyveriet.

Men det som er klart er at brekket både var vågalt og farlig. Først måtte det graves en tunnel fra en boligkjeller som ligger flere hundre meter unna, og ned i kloakksystemet. Deretter måtte gjerningsmennene ta seg gjennom det klaustrofobiske kloakksystemet, i rør med mindre enn 1 meters bredde, fram til de sto under banken. Underveis har de måttet risikere at kloakksystemet kunne bli fylt opp med vann eller giftige gasser. Fra dette punktet grov de ut enda en tunnel som ledet opp gjennom gulvet og inn til bankhvelvet.

Inne i hvelvet gikk gjerningsmennene målrettet til verks og tok med seg så mye som mulig. Siden det var helg, kan de muligens ha hatt mer tid på seg enn de ellers ville ha hatt. Tyverialarmen gikk av klokken 13.34 søndag.

Brekket har fellestrekk med et innbrudd i banken Societe Generale i Nice i Frankrike i 1976 da 339 bankbokser ble tømt av det som ble kalt «kloakkgjengen» en sommerhelg.

(©NTB)