Fire barn omkom i husbrann i England

To voksne og et femte barn, en to år gammel gutt, kom seg ut av boligen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje, forteller visebrannsjefen i Stafford, Rob Barber til BBC.

Mannen behandles ifølge politiet for brannskader og kvinnen for å ha pustet inn røyk. Toåringen er også sendt til sykehus, men ingen av de tre skal ha livstruende skader.

Nødetatene rykket ut til brannen i en boliggate i bydelen Highfields natt til tirsdag.

– Da mannskapene kom fram, pågikk en alvorlig husbrann, sier en talsperson for ambulansetjenesten i West Midlands.

Deler av hustaket ser ut til å ha rast sammen som følge av brannen. Alle de sju ofrene bodde på adressen. Årsaken til brannen etterforskes.

Stafford ligger rundt 4 mil nordvest for den engelske storbyen Birmingham.

