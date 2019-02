Flanderns miljøminister trekker seg

utenriks

Joke Schauvliege, som hadde ansvaret for miljøsaker i den belgiske regionen, hevdet også at etterretningstjenestene hadde bekreftet dette.

Uttalelsen vekket betydelig oppsikt, og hun ble til slutt tvunget til å innrømme at det ikke forelå noen slik informasjon. Etter samtaler med partiledelsen valgte hun tirsdag å gå av.

– Jeg sa noe som ikke var riktig, sa Schauvliege, men insisterte likevel på at hun ikke hadde løyet.

Opposisjonen har på sin side sagt at å lyve og misbruke navnet på landets etterretningsetat til personlige formål er skandaløst. De mener også at Schauvliege har forsøkt å diskreditere en viktig sak som mange i landet kjemper for.

De siste to månedene har tusenvis av demonstranter deltatt i markeringer i Belgia for skjerpede klimatiltak. Schauvlieges politikk har vært en skyteskive for demonstrantene.

Hun støttet innledningsvis demonstrasjonene, men kom for noen dager siden med den kontroversielle uttalelsen.

– Mange av dem som deltar i disse demonstrasjonene forstår ikke at de er en del av et system som er en felle, sa hun, og la til at «sikkerhetstjenestene har fortalt meg om dette».

I en unnskyldning sa hun siden at hun overreagerte på grunn av kritikk i sosiale medier og søvnmangel.

