Dansk Jehovas vitne dømt til seks års fengsel i Russland

Christensen har allerede sittet i varetekt i over 600 dager i Russland, anklaget for å være en religiøs ekstremist. I mai 2017 ble dansken fra Jehovas vitner anholdt av russisk politi under en bibellesing i Orjol.

Onsdag ble han kjent skyldig i en domstol i byen og dømt til seks år i fengsel, ifølge Amnesty Danmark.

– Christensen har aktivt bidratt til fortsettelsen av aktivitetene for den forbudte religiøse ekstremistiske organisasjonen Jehovas vitner Orjol, sa den russisk dommeren, ifølge Amnesty Danmark.

Kritikkverdig

– Det er under all kritikk at Jehovas vitner karakteriseres som en ekstremistisk organisasjon og settes i samme kategori som voldelige terrororganisasjoner. Det hører ikke hjemme noen steder, sier Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

– Utenriksministeriet og den danske ambassaden i Moskva har gjennom hele prosessen ytt konsulær bistand til Dennis Christensen, og det kommer vi til å fortsette med, sier han.

Trosforbud

I Russland er det forbudt for Jehovas vitner å eie eiendom, misjonere og praktisere sin tro.

Ifølge dommen er det er usikkert hvor lenge Christensen blir sittende fengslet og om varetektsfengslingen blir trukket fra soningstiden.

Amnesty anser Christensen som en samvittighetsfange.

– Vi ser dette som politisk forfølgelse. Det er helt ekstremt hva som foregår i Russland nå, sier generalsekretær Trine Christensen i Amnesty Danmark.

Minoriteter utsatt

– For øyeblikket er det mange medlemmer i religiøse minoriteter som tilbakeholdes og utsettes for represalier. Derfor er mange opptatt av nettopp denne dommen, sier lektor Annika Hvithamar ved Institutt for tverrkulturelle og regionale studier ved universitetet i København.

Ifølge Jehovas vitner tilhører rundt 170.000 russere trossamfunnet, av totalt 177 millioner innbyggere i landet. Det utgjør i underkant av 1 prosent av befolkningen.

