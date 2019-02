Donald Trump tar til orde for samarbeid i Kongressen

utenriks

Trump hadde en forsonende tone da han talte til Kongressen tirsdag kveld. Mer samarbeid i Kongressen, var noe han snakket om i State of the Union-talen.

– Jeg står her klar for å jobbe med dere for å lage historiske gjennombrudd for alle amerikanere. Seier handler ikke om å vinne for partiet, seier handler om å vinne for landet vårt, sa Trump.

Han sa videre at veikartet fra Det hvite hus for de neste årene «handler om det amerikanske folket».

– Vi må avvise hevn, motstand og gjengjeldelse – og omfavne det ubegrensede potensialet for samarbeid, kompromiss og felles goder. Sammen kan vi komme oss ut av den fastlåste politiske situasjonen, sa han.

Vil ha mur

Videre trakk han fram at jobb, handel, infrastruktur, innvandring og narkotikaproblemet er noe han vil prioritere videre.

Presidenten fikk dog en mer ivrig tone da han snakket om innvandringen fra Mexico. Trump sa blant annet at innvandring er en trussel for velferden og sikkerheten i landet, og han ba Kongressen i framtiden være villig til å inngå kompromisser på dette feltet. Han sa også at strengere innvandringspolitikk vil bidra til å hindre narkokarteller og menneskesmuglere.

Muren som presidenten ønsker å bygge ved grensen, ble det ikke bevilget penger til under budsjettforhandlingene – til tross for at statsapparatet var stengt i flere uker. Trump, som minuttene før snakket om forsoning i Kongressen, understreket nok en gang at en mur er høyst nødvendig og varslet:

– Vi skal få den bygget, sa han til stor applaus fra kongressmedlemmene i salen.

Klappet inn

Presidenten ble tatt godt imot da han ankom Kongressen. Det er formelt lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som er vertskap for talen, og presidentens ankomst ble derfor formelt kunngjort med ordene «Madam Speaker, presidenten av De forente stater».

Det er andre gang Trump holder den tradisjonsrike talen. Den skulle egentlig ha vært gjennomført for en uke siden, men Kongressen ville ikke gi presidenten taletid så lenge statsapparatet var stengt som følge av budsjettstriden. I stedet ble talen satt til tirsdag kveld denne uken.

Lang tradisjon

State of the Union-talen er en tradisjon som går tilbake til USAs første år som selvstendig republikk. Det er vanlig at talen varer i en times tid. I fjor talte Trump i 1 time og 20 minutter, noe som var den tredje lengste State of the Union-talen i historien, ifølge Politico.

Flere gjester har blitt invitert til å overvære Trumps tale. Presidenten inviterte blant annet 6.-klassingen Joshua Trump, som har blitt mobbet på grunn av etternavnet sitt, og Judah Samet, som overlevde holocaust og så vidt unnslapp angrepet i synagogen i Pittsburgh i oktober i fjor. Også de 535 medlemmene av Kongressen har invitert gjester.

