Presidenten skal ha fortalt til en rekke TV-ankre om møteplanene mellom ham og Kim, skriver nettstedet. Detaljene skal ha blitt avslørt bare timer før presidentens State of the Union-tale, der det er ventet at han vil si mer om det kommende møtet.

Møtes Kim og Trump i Vietnam, vil det bli deres andre møte på under ett år. Sist møttes de i Singapore i juni i fjor.

