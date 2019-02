Amerikansk nødhjelp framme ved Venezuelas grense

utenriks

Lastebilene er fylt med matpakker og medisiner og kjørte inn i byen Cúcuta torsdag, melder nyhetsbyråene AP og AFP.

Bare ei elv skiller byen fra Venezuela, der behovet for humanitær hjelp er stort. Venezuelas hær har barrikadert Tienditas-brua mellom de to landene, tilsynelatende i et forsøk på å hindre lastebilene i å passere grensa.

Lastebilkolonnen står nå i sentrum av den politiske maktkampen i Venezuela. Forsyningene ble sendt på forespørsel fra landets USA-støttede opposisjonsleder Juan Guaidó, som har sagt at nødhjelpen er helt nødvendig på grunn av stor mangel på basisvarer.

President Nicolás Maduro nekter for at det pågår noen humanitær krise og sier det oljerike landet ikke befolkes av tiggere. Maduro mener dessuten at nødhjelpssendingene vil bane vei for en amerikansk militærintervensjon.

Guaidó har på sin side lovet å sørge for at lastebilkolonnen kommer inn i landet.

