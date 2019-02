EU-land ber om presidentvalg i Venezuela for å hindre kaos og vold

utenriks

Mens opposisjonsleder Juan Guaidó slutter seg til Maduros bønn til paven om å mekle i striden, samlet 13 land seg i diplomatiets navn i nabolandet Uruguay.

De 13 som er med i EUs nyopprettede kontaktgruppe, deriblant fem latinamerikanske land, tok torsdag til orde for et «fritt, åpent og pålitelig presidentvalg» i Venezuela.

Gruppen sier de er fast bestemt på å hjelpe til med å finne en «fredelig og demokratisk» utvei på maktkampen mellom Maduro og Guaidó, «uten bruk av vold», heter det i en uttalelse etter møtet som fant sted i Uruguays hovedstad Montevideo torsdag.

Dette var første gang at EUs kontaktgruppe for Venezuela trådte sammen.

– Vi har en presserende oppgave å utføre, og denne nødvendigheten har sitt utgangspunkt i den forverrede situasjonen som kan risikere å destabilisere hele regionen, og ikke bare regionen, sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini til deltakerne på møtet torsdag.

Valg

Mogherini ber om snarlig fritt og åpent nyvalg i Venezuela for å hindre «ytterligere lidelser og en kaotisk og farlig prosess».

EUs kontaktgruppe for Venezuela skal sende en teknisk delegasjon til Venezuela for å bidra med nødhjelp. Delegasjonen skal også være med på å tilrettelegge nytt valg, heter det i en uttalelse etter møtet.

Gruppen består av de åtte EU-landene Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia, i tillegg til de latinamerikanske landene Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico og Uruguay.

Møtet fant sted dagen etter at Mexico, Uruguay og Det karibiske fellesskap (CARICOM) foreslo en firedelt plan som går ut på dialog, forhandling, forpliktelse og implementering for å oppnå fred i Venezuela.

Har sagt nei

Maduro avviste onsdag et ultimatum fra EU om å utlyse presidentvalg. Samme dag uttrykte han støtte til og ønsket velkommen «alle skritt og initiativ som tas for å tilrettelegge for dialog».

Maduro har så langt ikke kommentert uttalelsene fra møtet i Montevideo.

Han har tidligere avvist å utlyse presidentvalg. I stedet har han sagt ja til å holde nytt valg på nasjonalforsamling.

Nasjonalforsamlingen er i dag kontrollert av opposisjonen og har i praksis ingen reell makt etter at Maduro sommeren 2017 innførte en grunnlovsforsamling med makt til å vedta nye lover.

Nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó erklærte seg 23. januar midlertidig president i Venezuela.

Paven

Guaidó er nå anerkjent av rundt 40 land. Han har avvist å forhandle med Maduros regjering og krever presidentvalg.

Den katolske kirke står sterkt i det latinamerikanske landet, og mandag uttalte Maduro til den italienske fjernsynskanalen Sky TG24 at han har sendt et brev til pave Frans der han ber ham om å tilrettelegge for dialog mellom regjeringen og opposisjonen.

Dagen etter sa pave Frans at han vil vurdere å mekle kun hvis begge parter ber om det. Torsdag stilte Guaidó seg åpen for at paven kan bidra.

– Jeg ber alle som kan hjelpe oss, som pave Frans, til å samarbeide for å få slutt på det urettmessige maktranet, til å få på plass en overgangsregjering, og til å lede Venezuela mot virkelig frie valg så fort som mulig, sa Guaidó til kanalen torsdag.

Vatikanet sendte samme dag ut en uttalelse der det heter at paven vil «se om betingelsene er til stede» for å starte en meklingsprosess.

(©NTB)