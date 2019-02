Lula dømt til 13 års fengsel i ny korrupsjonssak i Brasil

utenriks

73 år gamle Lula er allerede i gang med å sone en dom på tolv års fengsel som han fikk i en annen korrupsjonssak. Den venstreorienterte politikeren styrte Brasil mellom 2003 og 2010.

Den siste dommen falt i byen Curitiba sør i landet. Lula ble kjent skyldig i å ha tatt imot renoveringsarbeid på et landsted i bytte mot at det statlige oljeselskapet Petrobras ble tildelt kontrakter.

Tilhengere av ekspresidenten har vært sterkt kritisk til dommen. De mener den er politisk motivert, siden den hindret ham i å stille som presidentkandidat mot Jair Bolsonaro, som ble innsatt 1. januar i år.

Ikke overbevist

Den tidligere presidenten har hele tiden hevdet at landstedet som ble renovert, ikke sto i hans navn, men vennen Fernando Bittar.

Dommer Gabriela Hardt lot seg ikke overbevise av det argumentet og sier i dommen at «familien til tidligere president Lula veldig ofte var på landstedet, som om han var eieren». Hun poengterte også at Bittar hadde sagt i 2014 at hans egen familie ikke besøkte eiendommen så ofte, og at den var mer brukt av Lulas familie.

Verdien av renoveringen skal ha kostet over en million brasilianske real, som tilsvarer 2,3 millioner kroner med dagens kurs.

Nesten 25 år bak murene

Med to dommer mot seg, må 73-åringen sone til sammen 24 år og 11 måneder før han får slippe ut igjen. Ifølge Brasils lover kan flere dommer måtte sones etter hverandre, så lenge straffen til sammen ikke overstiger 30 år.

I forrige uke ba Lula om tillatelse til å forlate fengslet for å delta i brorens begravelse, men tillatelsen kom først etter at gravferden var over.

– Ut av ren ondskap lar de meg ikke ta farvel med Vava. Alt jeg kan gjøre er å bli her og gråte, sa ekspresidenten den gangen.

