May og Juncker enige om å fortsette samtalene

Storbritannias statsminister Theresa May ankom EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont klokka 11 mandag. Der ble hun ønsket velkommen av EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker for nye samtalerunder om brexit.

Det ble en «robust» diskusjon, skriver de to i en felles uttalelse etter møtet.

Men møtet beskrives også som konstruktivt, og de to ble enige om at teamene deres skal fortsette diskusjonene i dagene som kommer. May og Juncker skal deretter møtes igjen mot slutten av februar for å gjøre opp status.

Mays mål er å få EU til å gå med på å gjøre justeringer i utmeldingsavtalens bestemmelser om irskegrensa.

Det har EU sagt kategorisk nei til, et standpunkt Juncker gjentok da ha møtte May.

Senere torsdag skal May også møte Antonio Tajani og Guy Verhofstadt. Førstnevnte er president i EU-parlamentet, mens sistnevnte leder EU-parlamentets brexitutvalg.

Til slutt skal May møte EUs president Donald Tusk.

Han satte onsdag stemningen for diskusjonene med en uttalelse om at det fins en «spesiell plass i helvete» for dem som kjempet for brexit uten å ha en klar plan for hvordan skilsmissen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

