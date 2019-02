Canadisk seriedrapsmann dømt til livstid

utenriks

Den 67 år gamle tobarnsfaren Bruce McArthur har stått tiltalt for åtte drap mellom 2010 og 2017. Påtalemyndigheten sier McArthur også voldtok, bortførte og parterte drapsofrene.

Fredag falt dommen på livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse før etter 25 år. Da dommer John McMahon avsa kjennelsen i Toronto, sa han at ofrene led en langsom og smertefull død. Påtalemyndigheten hadde bedt om minst 50 års fengsel, men dommeren mente det bare vil være symbolsk.

«Ren ondskap»

McArthur kan nå tidligst prøveløslates når han fyller 91 år. Han erkjente seg forrige uke skyldig i åtte overlagte drap. Dommeren omtaler parteringen av likene som «ren ondskap» og sier tiltaltes innrømmelse av skyld har spart en jury for fire måneder med grusom bevisførsel.

McArthur ble pågrepet i fjor etter at politiet fant levningene fra sju av ofrene på en eiendom der han hadde jobbet som gartner. Det åttende offeret ble funnet i en kløft i nærheten av den samme eiendommen i Toronto.

McArthur var selvstendig næringsdrivende, men hadde tidvis folk som jobbet for seg, deriblant en 40 år gammel mann som forsvant i 2010.

Frykt for seriemorder

McArthur ble pågrepet i fjor, seks måneder etter at politiet opprettet en spesiell etterforskningsenhet i kjølvannet av at flere menn hadde forsvunnet i Gay village.

De fleste av de åtte drepte mennene hadde bakgrunn fra Midtøsten eller Sør-Asia og levde på siden av storsamfunnet. Da de forsvant, vakte det liten offentlig oppmerksomhet. Et av ofrene holdt sin homofile legning skjult for sin muslimske familie. En annen hadde nylig flyttet til Canada og hadde rusproblemer. Et tredje antatt offer var hjemløs og jobbet som prostituert.

Men så forsvant plutselig Andrew Kinsman, en 49 år gammel lhbtq-aktivist og tidligere bartender, dagen etter Torontos gaypride-parade. Han hadde mange venner, og politiet opprettet en ny etterforskningsgruppe.

Da hadde lhbtq-folk i Toronto lenge uttrykt frykt for at en mulig seriemorder var aktiv i byen.

(©NTB)