Tenåringer drept på Gazastripen

Minst 17 andre palestinere er ifølge helsedepartementet skutt og såret under fredagens demonstrasjoner langs det tungt bevoktede gjerdet mellom Gazastripen og Israel.

14 år gamle Hassan Shalabi ble drept av et skudd i brystet øst for Khan Younis mens 18 år gamle Hamza Ishtiwi ble drept øst for Gaza by, opplyser departementet. Ishtiwi ble skutt i halsen.

Det er den 46. fredagen på rad at palestinere demonstrerer på Gazastripen med krav om en slutt på Israels blokade av enklaven.

Fredag var demonstrantene samlet på fem ulike steder langs gjerdet. Mange av dem kastet stein mot de israelske soldatene som er stasjonert på den andre siden av barrieren. De svarte med tåregass og skarpe skudd.

Den israelske hæren sier rundt 7.000 personer deltok i opptøyer og demonstrasjoner, og at noen kastet eksplosive gjenstander og granater som landet på Gaza-siden av gjerdet.

Israelske myndigheter fastholder at maktbruken har vært nødvendig for å hindre demonstrantene fra å ta seg over grensa og gjennomføre voldelige aksjoner inne i Israel.

Ifølge en FN-rapport er 295 palestinere drept og rundt 6.000 skutt og såret siden demonstrasjonene begynte i mars i fjor, skriver den israelske avisa Haaretz. Rapporten ble publisert i januar og er bekreftet av israelske sikkerhetskilder.

To israelske soldater er drept i samme periode.

