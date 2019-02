Mann dømt til 40 års fengsel for moskéangrep i Canada

utenriks

Fransk-canadieren Alexandre Bissonnette erkjente i fjor skyld for seks overlagte drap og seks drapsforsøk i januar 2017.

Over 50 mennesker befant seg i Islamic Cultural Centre i den canadiske byen da 29 år gamle Bissonnette åpnet ild under kveldsbønnen. Han drepte seks menn mellom 39 og 60 år.

Dommen som falt fredag, innebærer at Bissonnette aldri kan prøveløslates.

Ville ha 150 år

Påtalemyndigheten i saken ville at Bissonnette skulle dømmes til 150 år i fengsel. Dommeren i saken, François Hout, sier at å dømme noen til en straff som går ut over en persons forventede levetid, ville være grusomt og en uvanlig straff ut fra canadisk lov.

Likevel fortjente han en streng straff, sa Hout i sin 246 sider lange dom, som han brukte seks timer på å lese opp.

– Med ditt hat og din rasisme har du ødelagt livet ofrenes og de pårørendes liv, ditt liv og dine foreldres. Forbrytelsen du utførte fortjener den strengeste straffen, sa Hout.

29-åringen satt og så ned på føttene sine i rettssalen da dommeren leste opp rettsavgjørelsen, mens foreldre og venner tørket tårer.

Under rettssaken i fjor framsto han som en angrende synder.

Holdninger

De som overvåker ekstremistgrupper i Quebec, har fortalt at Bissonnette inntok ultranasjonalistiske standpunkter som student på Laval University og på sosiale medier. Han var en tilhenger av den franske ytre høyrelederen Marine Le Pen og USAs president Donald Trump.

De som ble drept under angrepet, flyttet til Canada de siste tiårene. To var fra Algerie, to fra Guinea, en fra Marokko og en fra Tunisia.

Om lag 40 menn og fire barn var til stede under kveldsbønnen 29. januar for to år siden.

