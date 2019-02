Alfonso Cuarón vant Bafta-priser for «Roma»

utenriks

Cuarón får den britiske prisen bare en uke etter at han fikk en pris fra Directors Guild of America, og prisdrysset er et klart signal om at han kan bli beste regissør under Oscar-utdelingen senere i februar.

– Jeg er virkelig rørt av at filmen har blitt mottatt på denne måten, sa Cuaron under den stjernespekkede seremonien i Londons Royal Albert Hall, med gjester som prins William og hertuginne Kate til stede.

Filmen tar utgangspunkt i husmoren Cleo som jobber for en middelklassefamilie i Mexico og skildrer klasseforskjeller og politisk uro.

– At filmen lykkes i en tid der frykt og hat forsøker å splitte oss, betyr alt for meg, la prisvinneren til.

Olivia Colman fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «The Favourite», mens Rami Malek fikk tilsvarende pris for beste mannlige skuespiller for sin rolle som Freddy Mercury i «Bohemian Rhapsody»

