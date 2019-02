Nye demonstrasjoner i Haiti mot landets president

utenriks

– Dette markerer den fjerde dagen med protester mot presidenten, men han har forblitt taus. Det beviser at han er inkompetent, sier demonstranten Louis-Paul Vlanel, mens en barrikade av bildekk ble påtent i nærheten.

Både FN og ambassadører fra Frankrike, Tyskland, Brasil, Canada og USA har bedt haitiske politikere innlede samtaler, men polariseringen i landet ser ut til å tilta med den økende volden.

Lørdag ble en 14 år gammel gutt og en annen yngre mann skutt og drept under en spontan demonstrasjon i hovedstaden. Torsdag ble to andre drept etter at opposisjonen mobiliserte til protester. Flere haitiske ordførere har avlyst festarrangementer i oppkjøringen til Haitis tradisjonsrike årlige karneval.

Misnøyen med Moïse begynte å vise seg for alvor da han unnlot å etterforske korrupsjonsanklager mot den forrige regjeringen knyttet til Petrocaribe, et subsidiert oljesamarbeid med Venezuela.

