Svensk UD: Ambassadøren opptrådte uriktig

Angela Gui, datter av den fengslede svensk-kinesiske bokforleggeren Gui Minhai, skriver om møtet i et blogginnlegg.

Der forteller hun at hun reiste til Stockholm i slutten av januar etter en invitasjon fra Sveriges ambassadør i Kina, Anna Lindstedt. Til stede på møtet var Lindstedt og to kinesiske næringslivsledere. De skal ha bedt Angela Gui om ikke å prate om sin far i mediene.

De skal videre ha sagt dersom hun fortsatte å gjøre det, ville det kunne skade Lindsteds karriere.

– Vi har skaffet oss en oversikt over hva som har hendt. Vi skal etterforske saken, men kan vi allerede nå konstatere at ambassadøren opptrådte uriktig, sier pressesjef Patric Nilsson i det svenske utenriksdepartementet.

Kritisk til myndighetene

Historien om fengslingen av Gui Minhai begynte allerede i 2015, da han forsvant fra ferieboligen sin i Pattaya i Thailand. Gui drev på denne tiden de to forlagene Mighty Current og Causeway Bay i Hongkong, som ga ut regimekritiske og satiriske bøker om myndighetene i Beijing.

I januar 2016 dukket han plutselig opp på kinesisk TV og fortalte at han frivillig hadde reist til Kina for å sone straff for en trafikkulykke han hadde vært innblandet i. Verken datteren eller andre i bekjentskapskretsen hans hadde hørt om noen slik ulykke.

I oktober 2017 ble det kjent at han var løslatt, men ifølge familien ble han satt i en mild form for husarrest i Ningbo. 53-åringen ble sist pågrepet 20. januar i fjor. Det skjedde da han var på vei til et møte med en lege på den svenske ambassaden i Beijing.

Kongen droppet Kina-tur

Sveriges kong Carl Gustav skulle etter planen besøke Kina på slutten av fjoråret, men besøket ble brått avlyst.

Ifølge SVT hadde svensk UD og hoffet ønsket å se tegn på en snarlig løslatelse av Gui, dersom kong Carl Gustav gjennomførte sitt besøk i Kina. Men da ambassadør Lindstedt gikk hardt til angrep på Gui i et intervju med Svenska Dagbladet, endret situasjonen seg og turen ble avlyst.

Årsaken skal ha vært knyttet til den betente situasjonen rundt Gui, men det svenske hoffet oppga imidlertid den svenske regjeringskrisen som årsaken til at turen ble avlyst.

