Solberg om Huawei: – Vi har ikke vært naive

utenriks

– Vi har ikke vært naive. Vi har sørget for å ha et lovverk som kan fungere, sier Solberg til NTB.

Hun ankom fredag den store sikkerhetskonferansen i München. Der var Kinas framvekst som militær, økonomisk og teknologisk stormakt et av hovedtemaene.

Diskusjonen går nå høyt i vestlige land om den kinesiske mobilgiganten Huawei. Frykten er at selskapets investeringer i viktig infrastruktur i vestlige land – deriblant det nye 5G-nettet – kan åpne døra for kinesisk spionasje.

Solberg sier regjeringen fortsatt ikke er ferdig med diskusjonene om 5G i Norge.

– Så jeg har ikke tenkt å gå inn i det, sier Solberg.

– Men vi har sikret oss et regelverk som gjør at vi kan håndtere slike situasjoner. Det er kanskje ikke det vi har snakket høyest om de siste årene, men gjennom endringer i forskrifter og regelverk har vi fått på plass klare og tydelige hjemler for å kunne gjøre sikkerhetsvurderinger i spørsmål om investeringer, sier hun.

Både Telia og Telenor bruker allerede utstyr fra Huawei i 4G-nettet i Norge.

