Trump vil ha mur mot «invasjon av landet vårt»

I en tale fredag sa Trump at muren er nødvendig for å stanse en invasjon av USA.

– Med narkotika, menneskesmuglere og all slags kriminelle og gjenger, sa presidenten.

Kort etter signerte han erklæringen om unntakstilstand som gir ham muligheten til å omgå Kongressen og hente penger til byggingen av en mur fra forskjellige poster på statsbudsjettet.

Totalt planlegger han å bruke 8 milliarder dollar til bygging av muren. En betydelig del av pengene skal hentes fra forsvarsbudsjettet, blant annet fra Pentagons byggebudsjett og budsjettet for bekjempelse av narkotikasmugling.

Trump besluttet å erklære unntakstilstand da han ikke fikk Demokratene med på å bevilge 5,7 milliarder dollar til murbyggingen.

Demokratene og Republikanerne i Kongressen vedtok torsdag en ny budsjettavtale som hindrer en ny nedstengning av deler av statsapparatet, men uten penger til muren.

Skarp kritikk

Beslutningen om unntakstilstand har utløst skarp kritikk fra Demokratene og bekymring hos noen republikanere.

Demokraten Nancy Pelosi, som er leder i Representantenes hus, og partiets leder i Senatet, Chuck Schumer, gjør det klart at de vil bruke alle metoder de har til rådighet i Kongressen, i rettsvesenet og i det offentlige for å stanse unntakstilstanden og hindre Trump i å hente penger som han vil.

De mener Trumps unntakstilstand er ulovlig og et grovt brudd på grunnloven, som fastslår i sin første paragraf at det er Kongressen som har myndigheten til å bevilge penger.

Mange republikanere, blant dem Marco Rubio og Susan Collins, er også skeptiske fordi de frykter at beslutningen skaper presedens.

Pelosi påpekte nettopp dette da hun torsdag sa at vedtaket åpner for at framtidige demokratiske presidenter kan erklære unntakstilstand på grunn av skytemassakrer, klimaendringer eller opioidkrisen.

Søksmål

Foruten Kongressen planlegger også andre aktører juridiske tiltak og søksmål. Allerede fredag varslet delstaten New York at de vil gå til sak. Delstatene frykter at de skal miste føderale penger.

Demokratene planlegger nå en resolusjon i Kongressen der Republikanerne blir tvunget til å ta stilling til konsekvensene av unntakstilstanden.

En slik resolusjon blir vedtatt i Representantenes hus der Demokratene har flertall, og den kan også bli vedtatt i Senatet med støtte fra moderate republikanere som allerede har sagt de er imot en unntakstilstand. Men Trump vil i så fall nesten sikkert nedlegge veto.

Ifølge nyhetsbyrået AP endte Trump med unntakstilstanden for å tilfredsstille sine kjernevelgere på den republikanske høyresiden som var rasende over at han måtte gi etter og godta et budsjett uten penger til muren.

Hadde han igjen nektet å signere en budsjettavtale, ville han åpnet for en ny nedstengning av deler av statsapparatet etter den 35 lange shutdownen som ble avsluttet i januar. Republikanerne fikk skylden for den og var svært lite interessert i en ny nedstengning.

