Fabrikkansatt drepte fem kollegaer etter å ha fått sparken

utenriks

Politisjef Kristen Ziman i Aurora-politiet sier mannen ble sparket fredag, før han begynte å skyte mot sine kollegaer.

– Vi vet ikke om han hadde pistolen på seg da han ble sparket eller om han gikk for å hente den, sier Ziman.

Hun legger til at det foreløpig er ukjent om de som sparket ham er blant ofrene.

Drepte fem før han ble drept

Politiet rykket fredag ut etter meldinger om skyting i en næringspark i Aurora, rett utenfor Chicago. Da de ankom stedet, havnet de i en skuddveksling med gjerningsmannen.

Én politimann ble truffet utenfor bygget like etter politiet ankom, og fire andre ble truffet innendørs i skuddvekslingen, som varte i 90 minutter før gjerningsmannen ble drept.

Han rakk å drepe fem sivile og såre fem politibetjenter.

Også én fabrikkansatt ble såret i skytingen, og en politimann skadde kneet sitt da politiet undersøkte bygningen.

Politibetjentene fikk assistanse av styrker fra føderale etater, inkludert FBI.

– Måtte Gud velsigne våre modige politibetjenter som fortsetter å løpe mot faren, sa guvernøren i Illinois, J.B. Pritzker, på en pressekonferanse.

Navngitt mann

Politiet evakuerte de ansatte og sperret av området. Lokale beboere samlet seg ved sperringene for å observere åstedet for enda en amerikansk masseskyting. Andre fryktet at noen de kjente var blant de drepte.

– Det er en skam at slike masseskytinger har blitt vanlige i landet vårt. Det er en skam at en slik kald og hjerteløs forbryter er så egoistisk at han tar uskyldige liv, sier Auroras borgermester, Richard C. Irvin.

Gjerningsmannen er identifisert som Gary Martin (45). John Probst, som også er ansatt i bedriften, sier han løp ut bakdøren da skytingen startet. Probst sier han gjenkjente skytterens ansikt, og at han var en kollega.

– Jeg så skytteren med en pistol som hadde lasersikte, sier Probst til ABC7.

Trump kondolerer

President Donald Trump ble orientert om skytingen mens han var på vei til Palm Beach i Florida for en helgetur. På Twitter takket presidenten politiet for deres innsats.

– Jeg kondolerer overfor ofrene og deres familier. USA er med dere, skrev Trump.

Nærmere 40.000 mennesker ble drept eller døde av skuddskader i USA i 2017, og det var flere enn på 50 år, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention. Over halvparten av disse dødsfallene var selvdrap.

(©NTB)