Kardinal fratatt kjole og krage for seksuelle overgrep

Pave Frans' beslutning ses på som et tegn på at viljen til å slå ned på presters seksuelle overgrep er økende i Den katolske kirken. Kirken har fått massiv kritikk for å ha forsøkt å legge lokk på en lang rekke slike saker.

Påtalemyndigheten i den amerikanske delstaten Pennsylvania uttalte i fjor at de hadde oppdaget at rundt 300 prester hadde vært innblandet seksuelt misbruk av barn som strakte seg tilbake til 40-tallet, noe som hadde vært forsøk skjult av en rekke kirkeledere.

Trakk seg

McCarrick (88) er fratatt statusen som kardinal. I tillegg er han også fradømt retten til å holde messe og utføre sakramenter. McCarrick mister videre støtteordninger fra kirken, i form av bolighjelp og finansiell støtte.

88-åringen trakk seg fra Kardinalkollegiet i Vatikanet i juli, og bor nå i et munkekloster i Kansas.

Vatikanets domstol fant ham i januar skyldig i å ha misbrukt en tenåring seksuelt for rundt 50 år siden, en kjennelse paven ga sin støtte til i februar.

Flere tiår

McCarrick er også anklaget for å ha forgrepet seg på tre unge gutter, i tillegg til flere seminarister og prester, over flere tiår.

– Ingen biskop, uansett hvor innflytelsesrik han er, står over kirkens lover, sier kardinal Daniel DiNardo i en uttalelse.

– For alle de som McCarrick har misbrukt, så ber jeg for at denne dommen blir et lite steg mot helbredelse, sier han.

Kjente til anklagene

Ifølge New York Times presenterte et panel fra kirken bevis for at McCarrick forgrep seg på en ung altergutt på 70-tallet mens han arbeidet som prest i New York.

Senere fant avisa ut at flere i kirken i flere tiår hadde kjent til anklager om at McCarrick skal ha seksuelt trakassert og befølt menn som ville bli prester. Etter dette sto en da 60 år gammel mann fram og fortalte at McCarrick skal ha begynt å forgripe seg på ham i 1969, da han var elleve år gammel. Han sier ekskardinalen var en nær venn av familien.

