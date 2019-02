Merkel: – Sjokkerende at USA ser på tyske biler som en trussel

utenriks

– Det er sjokkerende for oss at dette plutselig skal være en sikkerhetstrussel mot USA, sa Merkel da hun holdt tale under den store sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Tyskerne er stolte av bilene sine, sa Merkel, som også viste til at BMWs største bilfabrikk ikke ligger i Tyskland, men i Sør-Carolina i USA.

Det beste nå vil være å gjenoppta samtalene og prøve å finne en løsning, mener statsministeren.

Bakteppet for uttalelsene er rykter om at USAs handelsdepartement nå skal ha konkludert med at import av biler til USA utgjør en trussel mot den nasjonale sikkerheten.

En slik konklusjon er det siste formelle elementet som må på plass før innføring av ekstratoll på biler som importeres fra Europa. En slik ekstratoll vil kunne ramme tysk bilindustri svært hardt.

USAs president Donald Trump har tidligere truet med en ekstratoll på 25 prosent.

