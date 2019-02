Polens statsminister dropper Israel-tur etter uttalelser fra Netanyahu

utenriks

En talskvinne for den polske regjeringen bekrefter avlysningen overfor AFP søndag.

Den såkalte Visegrad-gruppen består av Ungarn, Tsjekkia, Polen og Slovakia, og landenes ledere skal møtes i Israel i neste uke.

– Statsminister Mateusz Morawiecki har underrettet statsminister Netanyahu om at utenriksminister Jacek Czaputowicz vil representere Polen på toppmøtet, sier Joanna Kopcinska.

Beslutningen ble tatt etter at Israels statsminister Netanyahu ble sitert på at «Polen samarbeidet med tyskerne» under holocaust.

Netanyahus kontor har imidlertid insistert på at den israelske regjeringslederen er blitt feilsitert og at han ikke har ment at alle polakker var medskyldige i jødeutryddelsene under andre verdenskrig.

Ifølge Haaretz falt uttalelsen da Netanyahu ble spurt om hva han syntes om en ny, polsk lov som åpner for rettslige skritt mot dem som sier at det polske folket var medskyldige i holocaust.

Loven er tidligere kritisert fra israelsk hold, og er blitt kalt et forsøk på å fornekte polsk deltakelse i jødeutryddelsen. Flere har også påpekt at loven innebærer en innskrenking av ytringsfriheten.

(©NTB)