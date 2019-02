EU om Trumps IS-krav: Lettere sagt enn gjort

utenriks

– Vi ber Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske allierte ta tilbake og straffeforfølge over 800 IS-krigere som vi fanget i Syria. Kalifatet vil snart falle, skrev Trump på Twitter lørdag kveld, samtidig som han advarte mot at alternativet er at fangene slippes fri.

Presidentens krav ble et tema da EUs utenriksministre møttes i Brussel mandag.

Saken blir allerede diskutert i Europa, blant annet om hvordan man skal håndtere de utenlandske krigernes syriafødte barn, «uavhengig av den amerikanske presidentens forespørsler», sa EUs utenrikssjef Federica Mogherini etter møtet.

– Foreløpig forblir det en nasjonal kompetanse, sa hun, og understrekte at det juridiske rammeverket skiller seg fra land til land.

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas sa at Trumps krav ville være «vanskelig å implementere» for øyeblikket på grunn av de høye sikkerhetskravene.

– Den juridiske situasjonen er at tyske statsborgere har rett til å komme tilbake, men det er imidlertid ikke så enkelt som de forestiller seg det i USA, sier han.

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn kritiserte Trump for å ta opp problemet på Twitter.

