Partene i Jemen enige om gjensidig tilbaketrekking

utenriks

FN omtaler søndag avtalen som et nytt, viktig framskritt. Hodeida har en sentral posisjon i våpenhvileavtalen som ble framforhandlet i desember i Sverige. Der oppfordres både regjeringen og houthiene til å trekke styrker bort fra havner og sentrale deler av byen Hodeida. Byen er viktig for Jemens befolkning, da den er ankomststed for forsyninger av mat og medisiner.

I henhold til Stockholm-avtalen skulle tilbaketrekkingen igangsettes to uker etter at våpenhvilen trådte i kraft 18. desember, men ingen av partene overholdt fristen.

Sårbart

Den sårbare våpenhvileavtalen markerte et første skritt på veien mot å få en slutt på den ødeleggende krigen i Jemen, der lokalbefolkningen har lidd store tap og mange millioner sulter.

Etter to dager med samtaler i Hodeida har regjeringen og houthi-opprørerne nå kommet fram til de grunnleggende prinsippene for neste fase av veien mot fred, sier FN i en uttalelse søndag. Den danske generalen Michael Lollesgaard har ledet samtalene i kraft av sin stilling som leder for FN-observatørene som overvåker våpenhvilen i Hodeida i RCC (Regulatory Cooperation Council).

– Etter langvarige, men konstruktive diskusjoner tilrettelagt av RCC, har partene kommet til en enighet om fase 1 når det gjelder gjensidig tilbaketrekking av styrker, heter det i uttalelsen fra FN.

Må konsultere

Partene har videre gjort viktige framskritt når det gjelder planleggingen av hvordan tilbaketrekkingen skal foregå, men det er ikke oppgitt noen dato for når demilitariseringen skal begynne. FN oppgir at partene er enige om de grunnleggende prinsippene for fase 2 av den gjensidige tilbaketrekkingen, men at de har avventer at begge sider konsulterer sine respektive ledere før de går videre.

Det er snart gått fire år siden en regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk til krig mot den lokale houthi-bevegelsen som da hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker er drept i krigen. Alle sider i konflikten er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser.

