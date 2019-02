Svenskdrevne skoler i Haiti stenges

utenriks

Protestene truer sikkerheten og gjør det umulig å drive skolene, opplyser hjelpeorganisasjonen.

– Det er fullt med folk i gatene som stopper all form for trafikk og man kan bare gå til fots. Det har vært voldsomt, sier talskvinne Ulrika Kallin for organisasjonen, som har stengt fire av sine sju skoler i Haiti.

Landet har vært preget av uro den siste tiden og en rekke voldelige demonstrasjoner, hvor demonstranter har vist stor misnøye mot landets president Jovenel Moïse.

Sju personer har mistet livet i opptøyene mot presidenten som anklages for å ha unnlatt å etterforske korrupsjonsanklager. Misnøyen med Moïse begynte å vise seg for alvor da han unnlot å etterforske korrupsjonsanklager mot den forrige regjeringen knyttet til Petrocaribe, et subsidiert oljesamarbeid med Venezuela.

Mange haitiere er rasende over skyhøy inflasjon og regjeringens manglende evne til å ta tak i en korrupsjonssak i forbindelse med billige oljeforsyninger fra Venezuela.

Skoler, forretninger og statlige kontorer er stengt, og demonstranter har satt opp sperringer på veier over hele landet. Resultatet er at mat, vann og gass er blitt mangelvare.

