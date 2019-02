CNN: Rosenstein går av i midten av mars

utenriks

En ansatt i det amerikanske justisdepartementet sier til CNN at det kan bli offentliggjort allerede denne uka hvem som skal ta over jobben til Rosenstein. CNN har tidligere meldt at USAs justisminister Bill Barr har valgt ut Jeffrey Rosen som sin visejustisminister.

Kilden til CNN avviser at tidspunktet har sammenheng med den siste ukas oppslag om hemmelige samtaler mellom Rosenstein og daværende fungerende direktør i FBI Andrew McCabe.

Det har vært ventet at Rosenstein skulle gå av etter at Barr overtok som justisminister etter Jeff Sessions.

Det ble først spekulert på om Rosenstein vil miste jobben kort etter at Trump ga Sessions sparken. Men i begynnelsen av november understreket Trumps rådgiver Kellyanne Conway at Rosenstein ville bli sittende inntil videre.

Det ble imidlertid lekket til mediene at Rosenstein er på vei ut, men at det ikke var fastsatt noen dato for Rosensteins avgang.

Rosenstein har hatt som ansvar å holde oppsyn med spesialetterforsker Rober Muellers gransking av påstått russisk valginnblanding og koordinering med Trumps valgkampapparat.

