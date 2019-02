Dansk Folkeparti vil innføre grensekontroll mot Sverige

utenriks

Tirsdag legger det høyrepopulistiske partiet fram forslaget i det danske Folketinget.

– Vi vil gjerne innføre det så raskt som mulig. Vi tror at det kommer til å få en god effekt på hovedstadsområdet, sier innvandrerpolitisk talsperson Martin Henriksen i Dansk Folkeparti.

Forslaget innebærer mer omfattende kontroller ved samtlige grenseoverganger mellom de to landene. Dersom vedtaket blir innført vil det få store konsekvenser for tusenvis av pendlere som daglig reiser over Øresund, mener talsperson Michael Randropp for pendlerklubben Kystbanen.

– Vi risikerer betydelig færre avganger og lengre reisetid, sier han.

Grensekontroller fra Danmark til Sverige ble innført av den svenske regjeringen i november 2015 etter at antallet flyktninger som kom til Sverige økte drastisk.

