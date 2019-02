Letingen fortsetter – fire funnet skadd etter snøskred

utenriks

Rundt 250 redningsarbeidere, blant dem både politi og militære, er på plass for å lete etter dem som kan være begravet i snøen ved fjellet Plaine-Morte i de sveitsiske alpene, ifølge lokalt politi. De vil fortsette å lete gjennom natten etter overlevende, støttet av åtte helikoptre og rundt et dusin letehunder.

– Vitner har sagt til oss at andre personer kan ligge under snøen. På grunn av dette vil vi fortsette letingen med betydelige ressurser, sier Christian Varone i det lokale politiet.

En av de fire som er gravd fram fra snøen skal være kritisk skadd, mens de tre andre slapp lettere fra opplevelsen. Det er ikke meldt om omkomne.

En lokal tjenestemann sier til avisa La Nouvelliste at mellom ti og tolv mennesker kan være tatt av skredet. Politiet bekrefter at flere mennesker er rammet, men vil ikke oppgi noe tall.

Uvanlig skred

Bilder på Twitter viser at skredet har gått tvers over skibakken i nærheten av det populære utfartsstedet Crans-Montana. Det er uvanlig at skred går over oppkjørte skibakker i Sveits. De fleste som mister livet i skred, har kjørt off-piste.

Skredet skal være rundt to meter dypt og 840 meter bredt, hvorav rundt halvparten av snøen la seg over skitraseen. Fordi skredet gikk over en sikret, oppkjørt løype, hadde ikke skiløperne utstyr til å lokalisere dem slik off-piste-kjørere gjerne har.

På Crans-Montanas nettside var risikoen for skred på to på en skala fra én til fem tirsdag, der én er lavest risiko, til tross for at mildvær de siste dagene har ført til at tung snø har begynt å smelte.

Ferietid

Skredalarmen gikk klokka 14.23 lokal tid torsdag, seks minutter før snøen traff løypa i Crans-Montana, opplyser en ansatt ved skianlegget.

Myndighetene har igangsatt en granskning av hva som har utløst skredet.

Det er flere mennesker enn vanlig på Sveits' skiutfartssteder denne uka på grunn av skolenes vinterferie.

Plaine-Morte er den høyest beliggende skibakken i Crans-Montana i Valais-regionen, rundt 3.000 meter over havet.

(©NTB)