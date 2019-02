Putin lover bedre levekår for russerne

utenriks

– Vi kan ikke vente. Situasjonen må endre seg til det bedre nå. I løpet av året bør russerne merke bedring, sa presidenten i sin årlige tale om rikets tilstand onsdag formiddag.

Putin sa at regjeringen skal øke sosialstøtte til unge familier. Han lover også skattekutt, lavere utlånsrente og boligsubsidier for familier med mange barn.

Skattetrykket på eiendomsutviklere skal lettes for å oppfordre næringen til å bygge flere boliger, fortalte presidenten videre.

Han la vekt på behovet for å bekjempe fattigdom. Putin viste i sin tale til at 19 millioner av landets 147 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensen, som utgjør rundt 1.400 kroner i måneden.

(©NTB)