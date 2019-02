Putin truer med nye våpen

utenriks

Putin gikk rett i strupen på USA i sin tale om rikets tilstand.

Ifølge ham har amerikanerne holdt verden for narr om nedrustningsavtalen INF.

USA har nemlig planer om å utplassere nye mellomdistanseraketter i Europa, hevdet Putin. Og slike raketter, advarte han, vil kunne treffe Moskva med bare 10 til 12 minutters varsel.

– Det vil utgjøre en alvorlig trussel mot Russland som vi vil være tvunget til å svare på.

NATO reagerer

Russlands svar, fortsatte Putin, vil i så fall være nye våpensystemer rettet direkte mot USA.

Ifølge ham er en rekke nye våpen allerede under utvikling, deriblant en helt ny hypersonisk rakett med en rekkevidde på 1.000 kilometer som skal kunne skytes ut fra både båter og ubåter og treffe mål både til sjøs og på land.

NATO reagerer kraftig på uttalelsene.

– Russiske uttalelser der det trues med å sikte på allierte, er uakseptable, sier NATO-talsmann Piers Cazalet.

Strid om INF

Da amerikanerne kunngjorde at de ville trekke seg fra INF-avtalen, begrunnet de det med at Putin har utplassert et nytt rakettsystem kalt 9M729. USA og NATO mener å kunne dokumentere at disse rakettene er INF-stridige.

INF-avtalen ble inngått mellom USA og Sovjet i 1987 og forbyr alle landbaserte raketter av mellomdistansetypen.

Russland hevder på sin side at det nye 9M729-systemet ikke er i strid med INF.

I stedet beskylder Putin amerikanerne for å ha brutt avtalen ved å utplassere nye utskytingsramper av typen Mk-41 i Polen og Romania. Disse utskytingsrampene er ifølge Putin forbudt under INF fordi de er i stand til å bære Tomahawk-raketter.

NATO avviser anklagene

De amerikanske utskytingsrampene er en del av NATOs kontroversielle rakettskjold, som alliansen fastholder at kun er defensivt.

– De russiske beskyldningene mot NATOs rakettforsvarssystem er et skamløst forsøk på å trekke oppmerksomheten vekk fra russiske brudd på INF-avtalen. Disse påstandene er gamle og ubegrunnede. Som vi gjentatte ganger har sagt, er alliansens rakettforsvar rent defensivt, sier Cazalet.

Etter det NTB kjenner til, er det riktig at de omstridte utskytingsrampene med enkelte modifikasjoner vil kunne brukes til å avfyre Tomahawk-raketter. Men NATO står fast på at systemet er tillatt under INF-avtalen.

I dag er rakettforsvaret utstyrt med antiballistiske missiler som ikke inneholder sprengstoff.

Lover å heve levestandarden

I sin 90 minutter lange tale onsdag brukte Putin også mye tid på å snakke om innenrikspolitikk.

Han lovte å bedre levekårene for landets innbyggere.

Det skjer på et bakteppe av fallende popularitet siden Putin holdt sin tale om rikets tilstand i fjor. Regjeringens pensjonsreform, som trådte i kraft i oktober, og som gir høyere pensjonsalder, har spesielt fått mange russere til å vende ham ryggen.

Men en rapport lagt fram i forbindelse med sikkerhetskonferansen i München i forrige uke, viser samtidig at tyskere og franskmenn nå har større tillit til Putin enn til USAs president Donald Trump.

