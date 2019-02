Slik skal May og Juncker redde brexitavtalen

utenriks

Storbritannias statsminister Theresa May har tryglet EU om hjelp etter at et knusende flertall i Underhuset i januar stemte ned utmeldingsavtalen hun og EU ble enige om i fjor.

Onsdag kveld var hun tilbake i Brussel for en ny samtalerunde med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. Da møtet var over, sendte de to ut en felles uttalelse der de erklærte at møtet hadde vært «konstruktivt».

De to skal nå møtes igjen mot slutten av måneden.

I mellomtida har de beordret sine forhandlere til å fortsette de tekniske samtalene i «en positiv ånd».

Diskuterer garantier

Men i uttalelsen kom May og Juncker også med nye detaljer om hvordan de faktisk har tenkt å gå fram for å forsøke å redde den dypt upopulære avtalen.

Mays krav har i utgangspunktet vært at det må gjøres endringer i selve avtaleteksten for å berolige britiske parlamentarikere om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa.

EU har på sin side sagt blankt nei til slike reforhandlinger.

I stedet diskuterer EU og Storbritannia nå «garantier» og «juridiske forsikringer». Målet med disse er å overbevise skeptiske briter om at løsningene for irskegrensa kun vil være midlertidige hvis det noensinne blir nødvendig å ta dem i bruk i det hele tatt.

NTB får opplyst fra en velinformert kilde på britisk side at endringer i selve avtaleteksten bare er én av flere måter å gi slike forsikringer på.

Et mer sannsynlig utfall er etter alt å dømme at EU og Storbritannia blir enige om et tillegg til avtalen.

Parallelle spor

Parallelt med dette har EU og Storbritannia begynt å diskutere justeringer i avtalens tilhørende politiske erklæring om rammene for det framtidige forholdet dem imellom.

Denne erklæringen er ikke juridisk bindende på samme måte som selve avtaleteksten, og terskelen er derfor lavere for å gjøre endringer i den.

Et tredje spor er dessuten diskusjoner om helt nye ordninger som i framtida kan erstatte løsningene for irskegrensa som ligger inne i avtalen i dag. Men disse samtalene er så kompliserte at de neppe vil komme i mål før britene forlater EU den 29. mars, får NTB opplyst.

Stor risiko

Det er fortsatt høyst uklart om May og Juncker vil være i stand til å koke sammen noe som britiske folkevalgte er villige til å svelge.

Samtidig øker uroen i britisk politikk, og den britiske statsministeren er blitt beskyldt for kynisk å hale ut tida, for på den måten å øke presset så mye at parlamentarikerne til slutt ikke har noe annet valg enn å takke ja til det hun serverer.

Alternativene er at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass – med potensielt katastrofale konsekvenser for britisk økonomi – eller en utsettelse av hele skilsmissen.

Tre konservative parlamentarikere forlot onsdag torypartiet i protest mot Mays brexitpolitikk og varslet at de i stedet vil slå seg sammen med utbrytere fra Labour som har startet en ny EU-vennlig gruppe i Parlamentet.

May sier hun er lei seg for beslutningen, men at det alltid har vært klart at EU-utmeldingen vil bli vanskelig og opprivende.

(©NTB)