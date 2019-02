Britiske ministre presser May til å utsette brexit

utenriks

Om May vegrer seg for å flytte fram datoen for brexit om det ikke foreligger en avtale med EU, vil de fire og ytterligere 20 medlemmer av regjeringen støtte et forslag om utsettelse som Labours Yvette Cooper har lagt fram, skriver avisa The Sun.

De fire, arbeidsminister Amber Rudd, justisminister David Gauke, næringsminister Greg Clark og skottlandsminister David Mundell, kom med ultimatumet i et møte med May mandag denne uka.

De krever at risikoen for at Storbritannia går ut av EU uten en avtale, må fjernes fra bordet en gang for alle, og at May slutter å bruke trusselen om en brexit uten avtale som et kort i forhandlingene.

Må bestemme seg

Coopers forslag går ut på at regjeringen senest i midten av mars må bestemme seg for om Storbritannia skal forlate EU uten en avtale, med en avtale eller om forhandlingene skal forlenges.

– Statsministeren har et valg, og det ble gjort klart for henne, sier en av ministrene.

– Enten må hun ta muligheten for en brexit uten en avtale av bordet, eller så må hun kaste oss alle og likevel lide nederlag, sier ministeren.

Bekjempe ekstremistene

Også tidligere statsminister John Major oppfordrer konservative medlemmer av Parlamentet til å støtte Coopers forslag og slik få utsatt muligheten for en brexit uten avtale på ubestemt tid.

Major gjør det klart at en uttreden uten avtale kan føre til at Storbritannia går i oppløsning, ifølge The Sun.

Om de tre Tory-medlemmene som onsdag forlot partiet, sier Major at det er bedre for landet om medlemmene blir i partiet for å bekjempe «fanatikerne og ekstremistene» innenfra.

Gitt opp håpet

I henhold til EU-traktatens artikkel 50 går Storbritannia ut av EU 29. mars, med eller uten en avtale, to år etter at landet ga Brussel beskjed om at de forlater unionen.

May har denne uka igjen vært i Brussel for å forsøke å få til endringer i den foreliggende avtalen.

Men onsdag ble det klart at hun er i ferd med å gi opp håpet om å få til endringer innen en viktig avstemning om avtalen i Parlamentet neste uke, da hun skulle legge fram endringene hun skulle ha oppnådd.

(©NTB)