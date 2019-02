Belgisk klimaaktivist skuffet over Norge

utenriks

– Jeg syns det er litt trist at det ikke er nok folk på gatene i land som Norge og Sverige. Vi må gjøre dette større, slik at politikerne begynner å lytte til oss, sier Kyra Gantois til NTB.

Hun er en av initiativtakerne bak den belgiske elevaksjonen, der rundt 35.000 elever har deltatt på det meste.

Politikerne, derimot, har så langt ignorert kravene, fastslår Gantois.

Torsdag marsjerte rundt 7.500 belgiske ungdommer sammen med svenske Greta Thunberg, som hadde kommet med tog hele veien fra Stockholm for å delta. Thunberg startet det hele i fjor høst med sin ikoniske skolestreik for klimaet, og siden har titusener av elever latt seg inspirere over hele Europa.

Fra Brussel reiste Thunberg videre til Paris for å delta i nye aksjoner fredag ettermiddag.

Hjemme i Sverige, derimot, har bare noen hundre aktivister deltatt i forsøkene på å få til noe lignende.

I Norge har Natur og Ungdom tatt initiativ til skolestreik fredag 22. mars.

Thunberg har på sin side oppfordret til en global skolestreik for klimaet én uke tidligere, den 15. mars.

