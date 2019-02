Japansk sonde landet på asteroide

utenriks

Landingen på asteroiden Ryugu ble bekreftet da datakommunikasjon med sonden Hayabusa2 ble gjenopptatt.

– Det virker som landingen var vellykket, men vi må analysere ulike data som vi mottar litt etter litt, før den endelige bekreftelsen, sier talsperson Chisato Ikuta for den japanske romorganisasjonen JAXA.

Det er ventet at det tar et par timer før den endelige bekreftelsen om en vellykket landing kommer fram til jorda fra sonden ute i verdensrommet.

Hayabusa2 begynte sin ferd i 2014, og skal deretter vende tilbake til jorda i 2020.

I fjor høst sendte sonden to små utforskningsroboter på størrelse med kakebokser. De skulle ta bilder og måle temperaturen på Ryugu. Fordi gravitasjonen på asteroiden er så svak at det vanskelig å få noe til å rulle der, har de mekanismer om bord som gjør at de kan hoppe på overflaten, opptil 15 meter av gangen.

Når sonden Hayabusa2 nå er på plass, er planen å ta prøver fra overflaten som kan bli med tilbake til jorda. returen er 280 millioner kilometer lang.

